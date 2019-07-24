В среду, 24 июля, на стадионе МОУ СОШ №23 города Владивостока дали старт проекту фитнес-тренировок для людей 50+ «Непреклонный возраст», сообщает DEITA.RU.



Как рассказала врио директора КГАУСО Приморского центра социального населения Мария Кузьмина, новый проект реализуется в рамках нацпрограммы «Демография».

«Одно из направлений работы национальной программы - вовлечение старшего поколения в здоровый образ жизни. Помимо социального фитнеса, у нас проходят занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике Цигун, еще по краю реализуются «тропы здоровья» и многие другие проекты. Цель всех проектов – долголетие людей старшего поколения», - рассказала Мария Кузьмина.

По ее словам, занятия проводят профессиональные тренеры, которые ранее организовывали подобные мероприятия в фитнес-клубах Владивостока.

«Некоммерческая организация «Социальный фитнес» уже проводила подобные бесплатные занятия в фитнес-клубах города. Недавно наш центр подписал с ними соглашение, в результате чего удалось организовать фитнес-тренировки для людей 50+ «Непреклонный возраст». Все занятия рассчитаны на людей старшего поколения, специально для них адаптированы элементы. Сама тренировка занимает всего полчаса», - добавила Мария Кузьмина.

Отметим, что занятия будут проходить каждую среду на стадионе школы №23, принять участие в них могут все желающие. Тренировки будут проходить до тех пор пока в школе не начнутся занятия.

Иван Крышан