Торжественным водружением флага России ознаменовался третий день празднования Дня флага в Приморье, сообщает DEITA.RU.



На Новосильцевской батарее, расположенной на острове Русском, состоялось военно-патриотическое мероприятие, которое завершилось праздничной установкой российского флага. 50 воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и клуба «Юный патриот Родины» собрались для торжественного построения в честь празднования Дня флага.

Ребята познакомились с краткой историей трёхцветного символа России, а также послушали приветственное слово председателя Владивостокской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергея Кондратенко. Сергей Константинович отметил важность своевременного патриотического воспитания молодёжи.

«К сожалению, сегодня школьные программы обучения не предусматривают патриотического воспитания. В школах нет специальной должности и человека, который целенаправленно бы этим занимался, как было раньше. Все держится исключительно на инициативе и энтузиазме учителей. Патриотические программы должны разрабатываться и финансироваться. Угроза того, что через несколько поколений придется объяснять, кто был агрессором в Великой Отечественной войне, вполне реальна».

Послушав гимн «Юнармии», юные патриоты развернули флаги Юнармейского движения и Российской Федерации.

Напомним, День флага отмечается ежегодно 22 августа, в текущем году в Приморье праздник отмечали на протяжении трёх дней. Владивосток отметил День флага праздничной программой, продажей сувениров с российской символикой, работой тематических фотозон, а также спортивными мероприятиями. В рамках празднования был заменён флаг на здании администрации Приморского края, проведены флешмобы «Русский флаг и Русский мост» и «Владивосток в триколоре».

Софья Корф



