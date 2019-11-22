Новости
Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона
22 Ноябрь 2019, 10:30
Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры
22 Ноябрь 2019, 10:25
Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах
22 Ноябрь 2019, 10:22
Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
22 Ноябрь 2019, 10:15
Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост
22 Ноябрь 2019, 10:00
Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону
22 Ноябрь 2019, 09:46
ФНС отменит отчетность в 2021 году
22 Ноябрь 2019, 09:45
Специалистов будущего готовят в приморском технопарке
22 Ноябрь 2019, 09:44
ФНС отменит отчетность в 2021 году
Начиная с 2021 года, бухгалтеры больше не будут оформлять и предоставлять справки 2-НДФЛ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Морозова.
Морозов подчеркнул, что не стоит думать, что данные по работникам просто-напросто исчезнут из отчетности. Такого не будет. Они будут полностью перенесены в справку 6-НДФЛ, которую ежеквартально сдают бухгалтеры в органы.
Кроме того, Морозов подчеркнул, что в ближайшее время будет упрощена и отчетность 6-НДФЛ. Из второго раздела будет удалена строка даты получения дохода. То есть, теперь главное, что получил эти средства.
Ранее прошла информация о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти у аппарата правительства более комфортную форму налоговой отчётности, чем ЕНВД.
Екатерина Брязгунова