ФНС отменит отчетность в 2021 году

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Начиная с 2021 года, бухгалтеры больше не будут оформлять и предоставлять справки 2-НДФЛ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Морозова.

Морозов подчеркнул, что не стоит думать, что данные по работникам просто-напросто исчезнут из отчетности. Такого не будет. Они будут полностью перенесены в справку 6-НДФЛ, которую ежеквартально сдают бухгалтеры в органы.

Кроме того, Морозов подчеркнул, что в ближайшее время будет упрощена и отчетность 6-НДФЛ. Из второго раздела будет удалена строка даты получения дохода. То есть, теперь главное, что получил эти средства.

Ранее прошла информация о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти у аппарата правительства более комфортную форму налоговой отчётности, чем ЕНВД.

Екатерина Брязгунова

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