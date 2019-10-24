ФНС рассказала, каких россиян освободят от налогов

В Федеральной налоговой службе РФ огласили категории граждан, которым со следующего года не нужно будет платить определенные налоги. Об этом сообщает DEITA.RU.

Оказалось, что речь идет о россиянах предпенсионного возраста. Россияне, которым осталось пять лет и менее до выхода на заслуженный отдых, со следующего налогового периода освобождают от уплаты обязательных взносов за определенные виды недвижимости и, частично, земельного налога.

Согласно информации ФНС, в первом случае предпенсионерам предлагается самостоятельно выбрать за какое из имеющихся в собственности недвижимых объектов не платить имущественный налог. Единственное условие - имущество не должно быть использовано в коммерческих целях.

«Граждане могу не платить за частный дом или принадлежащую им долю, квартиру или комнату, капитальный гараж или купленное место на парковке. Также можно отказаться от уплаты налога за хозяйственный объект, если его площадь не превышает пятидесяти «квадратов», - передает слова замглавы ФНС Светланы Бондарчук «Российская газета».

Во втором случае пожилые люди освобождают от налога за дачные «шесть соток» и земли меньшего размера. Если площадь земельного участка превышает указанный максимум, то его владельцам нужно будет заплатить лишь за оставшиеся после вычета «сотки». Собственники двух и более земель имеют право выбрать, за какой участок не платить или применить вычет.

Также в ведомстве рассказали о ступающих в силу с две тысячи двадцатого года налоговых льготах.

Во-первых, многодетные родители получили возможность высчитывать кадастровую стоимость пяти «квадратов» квартиры или семи - в случае с частными домами из налога на недвижимость. Отмечается, что вычет пяти или семи квадратных метров производится за каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Екатерина Цой