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Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов
Подрядчик пока не определен, и есть только начальная цена
На сайте госзакупок накануне появилась заявка на ремонт
дорог общего пользования городского округа ЗАТО Фокино, сообщает DEITA.RU. В
порядок планируется привести всего две дороги: по улице Крымской в городе
Фокино и по улице Ленина в поселке Дунай (от ж/д переезда до ул. Юбилейной, 2 и
от перекрестка от ул. Морская, 12 до ул. Ленина, 39).
За время, прошедшее с публикации заявки, предложений не поступало. На текущий момент известна только начальная, то есть максимальная, стоимость контракта: она составляет чуть менее 12,3 миллиона рублей. В эту сумму входят оборудование дорожного полотна с ликвидацией старого и разметка. Речи о дорожных знаках, искусственных неровностях, тротуарах или светофорах в прикрепленном к заявке документе нет.
Если с выполнением контракта не будет накладок, жители Фокино и Дуная получат обновленные дороги уже к лету.
Напомним, как оказалось, километр приморских дорог, построенных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», обходится казне в сумму больше 20 миллионов. Это стоимость «под ключ», с разметкой, дорожными знаками, адаптированными под маломобильных граждан тротуарами и тактильными элементами.