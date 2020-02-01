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6 Декабрь 2019, 18:15

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

Ремонт дороги

Подрядчик пока не определен, и есть только начальная цена

На сайте госзакупок накануне появилась заявка на ремонт дорог общего пользования городского округа ЗАТО Фокино, сообщает DEITA.RU. В порядок планируется привести всего две дороги: по улице Крымской в городе Фокино и по улице Ленина в поселке Дунай (от ж/д переезда до ул. Юбилейной, 2 и от перекрестка от ул. Морская, 12 до ул. Ленина, 39).

За время, прошедшее с публикации заявки, предложений не поступало. На текущий момент известна только начальная, то есть максимальная, стоимость контракта: она составляет чуть менее 12,3 миллиона рублей. В эту сумму входят оборудование дорожного полотна с ликвидацией старого и разметка. Речи о дорожных знаках, искусственных неровностях, тротуарах или светофорах в прикрепленном к заявке документе нет.

Если с выполнением контракта не будет накладок, жители Фокино и Дуная получат обновленные дороги уже к лету.

Напомним, как оказалось, километр приморских дорог, построенных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», обходится казне в сумму больше 20 миллионов. Это стоимость «под ключ», с разметкой, дорожными знаками, адаптированными под маломобильных граждан тротуарами и тактильными элементами. 

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