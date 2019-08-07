Приморские народные коллективы выступят на краевом фестивале «Играй гармонь, звени, частушка» в начале сентября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала ведущий методист Приморского краевого центра народной культуры Зоя Исакова фестиваль традиционно проходит вначале сентября, в Спасском районе в селе Спасское. В этом году участники выйдут на сцену местного дома культуры.

«Играй гармонь, звени частушка» - это фольклорный фестиваль, где собираются любители народного творчества, гармонисты и любители частушек. В рамках фестиваля проходят конкурсы по разным номинациям: «Исполнение на народных инструментах, исполнители народных танцев и песен», - отметила ведущий методист краевого учреждения культуры.

По ее словам, традиционно в рамках фестиваля проходят ярмарки, а по желанию творческие коллективы выезжают по селам, где дают концертные выступления в местных домах культуры.

Отметим, что традиционно в конкурсе принимают участия коллективы с более 15 муниципальных образований Приморья.

В настоящее время Приморский краевой центр народной культуры приглашает всех ценителей русского народного творчества в Дом культуры села Спасское ка краевой фестиваль «Играй гармонь – звени частушка».

Иван Юрьев