Фонд «Восточный Порт» обустроил сквер имени Геннадия Жебелева

В четверг, 17 октября, в поселке Врангель прошло торжественное открытие сквера, построенного в честь легендарного директора «Восточного Порта» Геннадия Жебелева, сообщает DEITA.RU.

Торжественное открытие собрало коллектив «Восточного Порта», местных жителей и городскую администрацию. Как отметил заместитель главы Находки Валерий Мишкин, площадка уже успела стать любимым местом отдыха жителей поселка Врангель.

«Во-первых, хочу сказать спасибо «Восточному Порту», за то, что они сделали нам такой подарок. Предприятие сегодня приняло преемственность прошлого поколения, не забывая поселок и его жителей. Надеемся, что это будет не последний объект, который обустроит Фонд «Восточного Порта» на территории Врангеля. С этого дня созданная аллея будет напоминать нам, что в компании трудились достойные люди. Совместно мы должны сохранить то, что нам подарили и сделали за счет предприятия», - заключил вице-мэр Находки Валерий Мишкин.

По его словам, Геннадий Жебелев был активным человеком, который принимал непосредственное участие как в жизни города, так и предприятия.





«Очень приятно, что с этой инициативой в наш Фонд обратились, жители Врангеля, ветераны Порта, те, кто знал Геннадия Прокофьевича лично, кто с ним работал. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в юбилейный год – «Восточному Порту» исполняется 45 лет, - отметил вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Алексей Болта. - Со своей стороны, мы обещаем, что не остановимся на достигнутом – среди 12 программ Фонда, которые мы реализуем, есть программа «Историческое наследие», которая как раз-таки направлена на сохранение исторической памяти. Считаю, что это очень важная задача, особенно с точки зрения воспитания молодёжи. Будущие поколения должны знать своих героев, должны знать историю своей малой родины и, конечно же, гордиться ей».

Идея строительства сквера в центре Врангеля появилась еще в прошлом году.





С инициативой создания новой рекреационной зоны выступили местные жители, а реализацию проекта взял себя Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" в рамках программы "Комфортная среда". Сквер строили с учётом мнения местных жителей, которые проявили активную гражданскую позицию и написали более 500 отзывов для плана обустройства будущего места отдыха. Фонд "Восточный Порт" быстро справился с поставленной задачей, и строительство долгожданного сквера завершилось уже в июле. Так, к юбилею АО «Восточный Порт» одноименный Фонд поддержки социальных и экологических инициатив подготовил подарок для всех жителей Врангеля – современное место для отдыха и занятий спортом.

Помимо благоустройства территории Находкинского городского округа, Фонд «Восточный Порт» проводит активную работу с населением. Так, в начале октября Фонд поздравил жителей старшего поколения микрорайона Врангель. Праздничный концерт с участием людей старшего поколения был организован в Доме культуры.





Забота о людях старшего поколения - ключевое направление программы «Ветераны», разработанной и реализуемой Фондом «Восточный Порт» в числе двенадцати программ комплексного социального развития. В рамках программы во Врангеле 22 октября начнет работу клуб «Активное долголетие».

Накануне открытия сквера имени Жебелева, Фонд «Восточный Порт» передал Находкинской городской больницы два автомобиля повышенной проходимости марки «УАЗ Хантер» в терапевтический отдел медучреждения.

Как отмечал вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Алексей Болта, нехватка медицинских специалистов - одна из самых острых проблем Дальнего Востока. В связи с этим терапевты обслуживают по несколько участков. Также благодаря Фонду был создан передвижной медицинский комплекс.

Напомним, что свою работу Фонд «Восточный Порт» начал в марте 2019 года, тогда же было разработано 12 социальных программ: «Здоровье», «Дети», «Ветераны», «Образование», «Социальная поддержка», «Комфортная среда», «Команда Восточного», «Культура», «Духовное развитие», «Историческое наследие», «Спорт», «Безопасность».





По словам управляющего директора АО «Восточный Порт» Вадима Байбака, Фонд – это площадка для активного диалога с жителями Врангеля с целью создания механизма эффективной социальной работы, которая должна носить системный и последовательный характер.

СПРАВКА: Геннадий Прокофьевич Жебелев родился 9 мая 1939 года в поселке Канканы близ Керчи. В сентябре 1976 года он был переведен в морской торговый порт «Восточный». Через шесть лет его назначили начальников Находкинского морского торгового порта. Во время работы он показал себя инициативным организатором производства, способным решать вопросы деятельности порта на самом высоком уровне.





В 1987 году по решению трудового коллектива избран на конкурсной основе на должность начальника «Восточного Порта». Благодаря организаторскому таланту Г.П. Жебелева «Восточный Порт» является надежным торговым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С 1998 по февраль 2002 года Жебелев Г.П. был председателем совета директоров ОАО «Восточный Порт». В 1999 году Жебелеву Геннадию Прокофьевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Находки».

Иван Юрьев