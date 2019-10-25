Фонд «Восточный Порт» открыл во Врангеле клуб «Активное долголетие»

В микрорайоне Врангель, входящем в состав Находкинского городского округа, открылся клуб «Активное долголетие», сообщает DEITA.RU. Новое место досуга ориентировано на старшее поколение, однако, как говорят организаторы, двери открыты для местных жителей любого возраста.



«Идея организации клуба была у нас давно. Мы смотрим - маленькие дети у нас задействованы, есть различные кружки, для среднего возраста тоже есть разные ансамбли. А вот старший возраст был не охвачен, - рассказал директор Дома культуры Врангеля Дмитрий Борода.У нас в ДК организовать клуб было сложно, потому что многим приходилось бы ездить на автобусе. Поэтому у нас всегда был некий стопор из-за отсутствия помещения. Минувшим летом Фонд «Восточный порт» поддержал нашу инициативу -взял в аренду помещение в центре Врангеля, помог закупить мебель, звуковую аппаратуру, подарил нам принтер и несколько компьютеров. К слову,есть у нас есть и музыкальные инструменты».

На открытии клуба «Активное долголетие» присутствовали представители администрации муниципального округа, сотрудники Фонда и сами члены нового клуба. Как отметила Анастасия Литвинова, пресс-секретарь Фонда «Восточный Порт», организаторам удалось создать тёплую и домашнюю атмосферу уюта на открытии.

«Мероприятие было очень душевное, семейное; присутствовали разные поколения. Выступали маленькие дети, пришли и совсем пожилые люди, было всё настолько душевно и тепло! Разговоры о клубе шли за чаепитием с пирогами, даже представители администрации не говорили официальные тексты, а по-семейному общались с членами клуба. Все силы, которые мы вкладывали в открытие, окупились, и эта душевность явно чувствовалась», - поделилась Анастасия Литвинова.

Несмотря на то, что клуб только открылся, в нём уже есть собственный хор- «Приморские напевы». В дальнейшем планируется создание танцевального коллектива, а также творческого объединения, в котором участники будут создавать различные поделки своими руками. Кроме того, ученики школы №19 помогут пенсионером с освоением компьютеров. Ежемесячно планируется проводить тематические встречи с представителями полиции, с медицинскими работниками, с сотрудниками пенсионного фонда и творческими людьми. Так, гости встреч будут сообщать о различных важных моментах - к примеру, полиция напомнит о видах мошенничества, чтобы пенсионеры сохраняли бдительность.

Кроме интеллектуальной и социальной составляющей, в клубе «Активное долголетие» уделят внимание и здоровью. Утро в клубе ежедневно планируют начинать с зарядки.Обилие интересных мероприятий не будет ограничиваться лишь клубом – совместно с Фондом «Восточный Порт» планируются выезды в Находку - в учреждения культуры для посещения музеев, вернисажей и экскурсий по городу.

Софья Корф