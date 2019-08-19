В школе и детском саду Врангеля к новому учебному году появятся современные окна, сообщает DEITA.RU. В поликлинике местной больницы готовы начать приём узкопрофильные специалисты краевого уровня. Это лишь некоторые задачи, которые успешно решил Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» летом 2019 года.

В июне 2019 года состоялось очередное выездное заседание Попечительского совета Фонда, в котором приняли участие Президент Фонда Вадим Байбак и советник Главы НГО Яна Ветрова. Члены совета посетили социально значимые объекты Врангеля, которым на протяжении многих лет оказывает поддержку АО «Восточный Порт», выслушали пожелания сотрудников учреждений, осмотрели проблемные участки, которые требуют ремонта, обсудили условия реализации проектов «Детский доктор», «Поликлиника Восточного Порта», создание ученической стипендии имени В. А. Васяновича и другие вопросы.





Спустя два месяца можно отметить, что по всем обозначенным в ходе выездного заседания вопросам ведется активная работа.

В Восточной больнице для ремонта приобретены строительные материалы, установлены современные двери, закуплен комплект специализированной медицинской мебели. Особо главный врач Андрей Сафронов отметил проект «Поликлиника Восточного Порта». Благодаря поддержке Фонда во Врангеле уже осенью начнут прием узкоспециализированные врачи (сосудистый хирург, нефролог, андролог) краевого уровня, которых так не хватает в микрорайоне.





В учебных классах средней школы №19 «Выбор» установлены современные окна. Ранее при поддержке АО «Восточный Порт» был отремонтирован спортзал для младших школьников и приобретен спортивный инвентарь - тренажеры, шведские стенки, мячи, боксерские груши. На территории школы заасфальтировали дорожки. В новом учебном году Фонд учреждает ученическую стипендию имени В.А. Васяновича для школьников старших классов за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни.





Для детского сада №65 по итогам совещания были закуплены мягкий инвентарь, кварцеватели для помещений, водонагреватели и стиральная машина. Также в августе здесь установят новые теплосберегающие окна.

Дом Культуры Врангеля также всегда получал поддержку от АО «Восточный Порт»: приобретение сценических костюмов, помощь в участии в международных фестивалях и организации концертных мероприятий. Дмитрий Борода, директор ДК, стал инициатором создания клуба для пожилых людей Врангеля. Фонд поддержал идею, и уже в сентябре клуб «Активное долголетие» начнет свою работу.





«Ключевая задача Фонда - улучшение качества жизни во Врангеле. Для этого мы создали 12 программ социального развития, которые направлены на поддержку национальных проектов. Работа Фонда системна и долговременна», - отметил Вадим Байбак, Президент Фонда.

Михаил Светлов