Фонд «Восточный Порт» помог больнице Находки обновить автопарк

Два автомобиля марки «УАЗ Хантер» передал Находкинской городской больнице (НГБ) Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», сообщает DEITA.RU. Автомобили поступили в распоряжение участковых врачей детской и «взрослой» поликлиник - благодаря чему повысится оперативность предоставления первичной медпомощи жителям отдалённых микрорайонов города.

К медицинским учреждениям Находки приписано почти 120 тысяч человек, из них четверть - это дети. Причём, 10 тысяч из них живут в частном секторе или отдалённых районах. Как отметили представители НГБ, в медучреждениях города систематически наблюдается дефицит кадров, а многим врачам приходится пешком обходить дома пациентов.





«Нехватка медицинских специалистов - одна из самых острых проблем Дальнего Востока. Участковые врачи сегодня обслуживают сразу по несколько участков, преодолевая большие расстояния. Уверен, что новые машины значительно облегчат им работу, а пациенты будут быстрее получать медицинскую помощь на дому, - отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. - В этом году Фонд одним из первых откликнулся на призыв городской больницы о создании передвижного медицинского комплекса, выделив средства на приобретение автомобиля и медицинского оборудования для его оснащения».

Как сообщил врио главного врача Находкинской ГБ Валерий Коляда, большая часть транспорта, стоящего на балансе больницы, находится в активной эксплуатации более 10 лет. «Постепенное обновление автопарка необходимо, в первую очередь, для качественного и своевременного оказания неотложной помощи пациентам. Поддержка в этом вопросе наших партнёров, таких как «Восточный Порт», неоценима. Уже много лет совместными усилиями мы повышаем доступность медицинской помощи населению», – подчеркивает Валерий Коляда.





Только за последние два года порт направил НГБ более 10 млн рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для открытия первичного онкологического отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и эндоскопического отделений больницы. По словам Президента Фонда «Восточный Порт» Вадима Байбака, организация намерена и дальше поддерживать развитие медицины в городе. «Всесторонняя поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – наша приоритетная задача», - подчеркнул Вадим Байбак.

Иван Юрьев