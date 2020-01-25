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Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
Торжественная церемония вручения специальной ученической стипендии им. Виктора Андреевича Васяновича впервые состоялась 24 января в АО «Восточный Порт». Стипендиатами стали 27 учащихся средних школ микрорайона Врангель, которые добились успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года.
О планах учредить именную стипендию в школах Врангеля в апреле прошлого года заявил Президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Вадим Байбак на митинге, посвящённом 80-летнему юбилею Виктора Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель. По словам руководителя Фонда, учреждение именной стипендии в рамках реализации программы «Образование» направлено на создание дополнительных стимулов личностного роста и саморазвития для талантливой и неравнодушной молодёжи во Врангеле.
– Учреждая специальную стипендию имени Виктора Васяновича, Фонд «Восточный Порт» определил главной задачей поощрить вас за успехи и вдохновить на новые достижения в учёбе, творчестве, спорте, – отметил Вадим Байбак на церемонии вручения стипендий. – Наша цель – помочь вам стать настоящими лидерами, способными уже сейчас вносить свой вклад в развитие родного посёлка, вместе со взрослыми делать жизнь во Врангеле лучше и комфортнее.
– Давайте все вместе скажем спасибо Фонду «Восточный Порт», его сотрудникам за поддержку подрастающего поколения, – продолжил мероприятие замглавы администрации Находкинского ГО Валерий Мишкин. – Вам, ребята, хочу пожелать, чтобы нынешние достижения оказались в полной мере применимы в вашей дальнейшей жизни. После того, как вы окончите школы, а затем и вузы, просим вас вернуться в родной посёлок, который мы с помощью таких предприятий, как «Восточный Порт», сделаем лучше и красивее.
– Ребята, вы молодцы! Огромное спасибо вашим преподавателям, вашим родителям, и отдельное спасибо Фонду «Восточный Порт», потому что его сотрудники не остаются безучастными к жизни и успехам жителей Врангеля,– поддержала коллегу помощник главы администрации Находкинского ГО Яна Ветрова.
Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого определены и успешно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них - «Образование» - направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в приобретении необходимого бытового и спортивного оборудования, в ремонте учебных классов и благоустройстве территории. Благодаря поддержке Фонда школьники имеют возможность выезжать на всероссийские и международные олимпиады, соревнования и творческие мероприятия.
Первые номинанты ученической стипендии им. В.А. Васяновича:
Стипендии I степени:
1. Клименко Валентина, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №20
2. Петрова Анастасия, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20
3. Петрова Наталья, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20
4. Сысуев Иван, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
5. Шакель Дмитрий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
6. Чигарёв Геннадий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
7. Рамазанова Алёна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №18
8. Шеин Ольга, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №18
9. Волошина Дарья, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №18
Стипендии II степени:
1. Опанасюк Юлия, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №20
2. Алексеева Виктория, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20.
3. Тодерика Артём, ученик 10 класса, МБОУ СОШ №20
4. Кочетков Александр, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
5. Озерова Анна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №19
6. Филоненко Дмитрий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
7. Буздалин Григорий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
8. Лопатненко Алина, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №18
9. Болотов Владислав, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №18
Стипендии III степени:
1. Грицюк Виктор, ученик 10 класса, МБОУ СОШ №20
2. Филиппова Кристина, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20
3. Ванцкус Анжелика, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20
4. Сарибекян Лусинэ, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №19
5. Журавлёва Вероника, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №19
6. Лю Михаил, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
7. Первов Владислав, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19
8. Сухомлинова Алина, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №18
9. Трегубов Михаил, ученик 9 класса, МБОУ СОШ №18
Виктор Андреевич Васянович
Родился 22 апреля 1939 года в с. Спасск Прокофьевского района Кемеровской области в семье служащих.
Окончил Одесский институт инженеров морского флота.
В 1961 году по распределению приехал в Находкинский морской торговый порт, где работал стивидором, диспетчером, заместителем начальника порта по эксплуатации.
В декабре 1973 года назначен замначальника Находкинского морского торгового порта по «Восточному Порту», а 26 апреля 1974 года утвержден в должности начальника «Восточного Порта».
В сентябре 1987 года освобожден от занимаемой должности в связи с выездом на строительство порта на Кубе. Вернувшись на Родину В. А. Васянович работал начальником морской администрации Восточного порта.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд».