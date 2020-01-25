telegr wh call

Новости

Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича

25 Январь 2020, 13:15

Поправки в Конституцию может внести каждый приморец

25 Январь 2020, 12:45

Ряд интернет - ресурсов станет абсолютно бесплатным для россиян

25 Январь 2020, 12:15

Чемпион встретился со школьниками и студентами Лесозаводска

25 Январь 2020, 12:09

Семья из Владивостока нашла клад

25 Январь 2020, 11:45

До «Судного дня» осталось 100 секунд

25 Январь 2020, 11:15

Ростуризм советует не продавать туры в Китай

25 Январь 2020, 10:45

«Единая Россия» хочет исключить главу Чувашии из своих рядов

25 Январь 2020, 10:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича

Главная ВП

Торжественная церемония вручения специальной ученической стипендии им. Виктора Андреевича Васяновича впервые состоялась 24 января в АО «Восточный Порт». Стипендиатами стали 27 учащихся средних школ микрорайона Врангель, которые добились успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года.

грамоты

О планах учредить именную стипендию в школах Врангеля в апреле прошлого года заявил Президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Вадим Байбак на митинге, посвящённом 80-летнему юбилею Виктора Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель. По словам руководителя Фонда, учреждение именной стипендии в рамках реализации программы «Образование» направлено на создание дополнительных стимулов личностного роста и саморазвития для талантливой и неравнодушной молодёжи во Врангеле.

Байбак

– Учреждая специальную стипендию имени Виктора Васяновича, Фонд «Восточный Порт» определил главной задачей поощрить вас за успехи и вдохновить на новые достижения в учёбе, творчестве, спорте, – отметил Вадим Байбак на церемонии вручения стипендий. – Наша цель – помочь вам стать настоящими лидерами, способными уже сейчас вносить свой вклад в развитие родного посёлка, вместе со взрослыми делать жизнь во Врангеле лучше и комфортнее.

спины

– Давайте все вместе скажем спасибо Фонду «Восточный Порт», его сотрудникам за поддержку подрастающего поколения, – продолжил мероприятие замглавы администрации Находкинского ГО Валерий Мишкин. – Вам, ребята, хочу пожелать, чтобы нынешние достижения оказались в полной мере применимы в вашей дальнейшей жизни. После того, как вы окончите школы, а затем и вузы, просим вас вернуться в родной посёлок, который мы с помощью таких предприятий, как «Восточный Порт», сделаем лучше и красивее.

Мишкин

– Ребята, вы молодцы! Огромное спасибо вашим преподавателям, вашим родителям, и отдельное спасибо Фонду «Восточный Порт», потому что его сотрудники не остаются безучастными к жизни и успехам жителей Врангеля,– поддержала коллегу помощник главы администрации Находкинского ГО Яна Ветрова. 

ветрова

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого определены и успешно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них - «Образование» - направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в приобретении необходимого бытового и спортивного оборудования, в ремонте учебных классов и благоустройстве территории. Благодаря поддержке Фонда школьники имеют возможность выезжать на всероссийские и международные олимпиады, соревнования и творческие мероприятия.

ВП

ВП

Первые номинанты ученической стипендии им. В.А. Васяновича:

Стипендии I степени:

1. Клименко Валентина, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №20

2. Петрова Анастасия, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20 

3. Петрова Наталья, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20

4. Сысуев Иван, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

5. Шакель Дмитрий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

6. Чигарёв Геннадий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

7. Рамазанова Алёна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №18

8. Шеин Ольга, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №18

9. Волошина Дарья, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №18

стп

Стипендии II степени:

1. Опанасюк Юлия, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №20

2. Алексеева Виктория, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20. 

3. Тодерика Артём, ученик 10 класса, МБОУ СОШ №20

4. Кочетков Александр, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

5. Озерова Анна, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №19

6. Филоненко Дмитрий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19 

7. Буздалин Григорий, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

8. Лопатненко Алина, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №18

9. Болотов Владислав, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №18

тп

Стипендии III степени:

1. Грицюк Виктор, ученик 10 класса, МБОУ СОШ №20

2. Филиппова Кристина, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20

3. Ванцкус Анжелика, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №20

4. Сарибекян Лусинэ, ученица 11 класса, МБОУ СОШ №19

5. Журавлёва Вероника, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №19 

6. Лю Михаил, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

7. Первов Владислав, ученик 11 класса, МБОУ СОШ №19

8. Сухомлинова Алина, ученица 9 класса, МБОУ СОШ №18

9. Трегубов Михаил, ученик 9 класса, МБОУ СОШ №18

стипендия

Виктор Андреевич Васянович 

Родился 22 апреля 1939 года в с. Спасск Прокофьевского района Кемеровской области в семье служащих.

Окончил Одесский институт инженеров морского флота.

В 1961 году по распределению приехал в Находкинский морской торговый порт, где работал стивидором, диспетчером, заместителем начальника порта по эксплуатации. 

В декабре 1973 года назначен замначальника Находкинского морского торгового порта по «Восточному Порту», а 26 апреля 1974 года утвержден в должности начальника «Восточного Порта». 

В сентябре 1987 года освобожден от занимаемой должности в связи с выездом на строительство порта на Кубе.  Вернувшись на Родину В. А. Васянович работал начальником морской администрации Восточного порта.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд».

Популярное

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Бурятский ученый рассказал Путину, где лежит не доехавшее до Владивостока золото Колчака

Факт слива фекалий в ручей в Приморском крае подтвердили чиновники

Медведева поселят особняке на Арбате
Loading...
Загрузка...
Загрузка...