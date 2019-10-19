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Forbes признал работодателей России лучшими в мире
Forbes дал оценку крупнейшим российским компания в необычном ключе, отметив некоторых из них в списке лучших работодателей мира. Об этом сообщает DEITA.RU.
Эксперты журнала отметили пятьсот различных компаний, условия труда в которых не только соответствуют мировым стандартам, но в ряде случаев превышают их. Список был составлен на основании ответов почти полутора миллиона респондентов по всему миру. Работники отвечали на вопросы о том, как бы они оценили своего работодателя, рекомендовали бы его своему лучшему другу, партнеру или члену семьи. Также участникам соцопроса предложили рассказать о компании, в которой они мечтали бы работать.
Российские компании заняли сразу семь строчек рейтинга, а одна из них даже вошла в топ-пятьдесят лучших работодателей мира. Речь идет о горнодобывающей компании «Норильский никель», которая заняла тридцать шестое место.
Сто тридцать восьмое место отошло бирже Москвы, двести седьмое – российской нефтегазовой компании «Роснефть», триста одиннадцатое – ОАК. Еще одна горнодобывающая и металлургическая компания - «Северсталь» - была удостоена триста восьмидесятой строчки, российская энергетическая компания «Русгидро» - четыреста тридцать седьмой, а отечественная нефтяная компания «Лукойл» фактически завершила список т.е. заняла четыреста девяносто второе место из пятисот.
Отметим, в тройку лидеров по версии Forbes вошли холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, компания Microsoft и Red Hat.
Екатерина Цой