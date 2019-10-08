Формулу идеального депутата вывели в Кремле

Власти назвали основные критерии успешного отбора для претендентов стать депутатами Госдумы, сообщает DEITA.RU.



Выборы депутатов думы следующего созыва назначены на 2021 год. Администрация президента уже присматривается к кандидатам.

Задача по формированию списков возложены на внутренний аппарат кремля в коллаборации с ОНФ и активом «Единой России».

Так, уже известно, что упор будет сделан на узнаваемость и политический вес кандидата. Человек должен быть хорошо известен либо среди общественников, либо среди локальных политических элит. Кроме того, у него не должны быть проблем с законом - никаких судимостей и протоколов по нарушению общественного или иного порядка.

Будущий депутат, по мнению административного блока Кремля, обязательно должен быть патриотом. Как будет измеряться шкала патриотизма - пока неясно. Но уже точно известно, что при наличии связей с внесистемной оппозицией прорваться в депутатское кресло не получится.

Что касается профессий, то на них особое внимание обращать не будут. Будущий слуга народ может быть хоть кем - главное не дружить с теми, кто против.

Особое внимание будет уделено доверенным лицам Владимира Путина на избирательной кампании 2018 года. В первую очередь, стать депутатами новой Госдумы порекомендуют этим надежным и проверенным людям.

Таково мнение властей. Основное качество для Кремля, что неудивительно - это лояльность.

А что же простые люди? Кому обычный россиянин готов доверить представление и защиту своих интересов?

Ярлык депутатства тут, собственно, особой роли не играет. Люди доверяют порядочным гражданам, доказавшим это конкретными делами.

«Народный рецепт» идеального депутата стоит начать именно с порядочности и умения держать слово. Пустобрехи и популисты быстро обозначат себя сами, эти компоненты рецептуры излишни.

Депутат должен быть грамотным и образованным. Уметь выражать свои мысли, разбираться в своей зоне ответственности, и уметь продавить интерес «подопечных». Слушают люди только уверены и харизматичных, значит мямлям и серостям в Госдуме также делать нечего.

Умение лавировать между интересами разных социальных и политических слоев и поиск компромисса во благо - просто необходимо. Добавляем к кремлевскому идеалу от народа дипломатичность и настойчивость.

Депутат, хочет он этого или нет, должен быть «говорящей головой». Должен уметь убедить людей и коллег по цеху, подобрать нужные слова для отчаявшихся, или же для особо «упертых» товарищей. Красноречие - без него никак.

Примечательно, что опросам ВЦИОМ, возраст «идеального депутата» люди чаще всего оценивают в 30-40 лет. Народ считает, что этом возрасте как никогда сильна живость ума, человек еще не пресытился политикой и все еще желает что-то изменить.

Согласно тому же опросу, в обществе по-прежнему сильна гендерная предвзятость в политике. 40 процентов россиян «предпочитают» депутатов-мужчин, 20 процентов - женщин, остальным сорока все равно.

Василий Кучин