Формулу идеального кофе вывели ученые

Ученые разработали идеальный рецепт приготовления кофе-эспрессо, сообщает DEITA.RU по материалам Matter.

Как пишет журнал, специалисты пытались максимально оптимизировать процесс варки кофе, чтобы добиться повторяемости вкуса, сократив при этом расход зерен.

В США по стандартам индустрии конечный объем напитка составляе от 25 до 35 миллилитров. В процессе приготовления вода температурой 92−95 градусов подается под давлением примерно в 1 атмосферу (1 бар) в течение 20−30 секунд. На одну порцию предполагается расходовать от семи до девяти грамм молотых зерен.

Путем многочисленных проб и ошибок, ученые пришли к выводу, что нужно взять 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо. Сама варка должна занимать 7−14 секунд, а не 25 как это обычно делается.