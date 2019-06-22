Как приготовить идеальную окрошку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Шеф-повар из ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин по секрету рассказал, что единственно верного рецепта окрошки нет. Его готовят с кефиром, с квасом, с минеральной водой по вкусу. Но есть ошибки, которых лучше избегать.

Так испортить окрошку можно заправкой. И тщательно выбирайте квас не сладкий. Попробуйте взять «бочковый» квас с кисловато-резким вкусом.

Добавьте специи, например, горчицу или хрен. Укроп и зеленый лук тоже будут к месту.

Нарежьте ингредиенты. Но не делайте их слишком мелкими: все ингредиенты должны ощущаться на вкус, а не смешиваться.

Можете нарезать копченую говяжью грудинку, разложить ее по тарелке и смазать горчицей. Сверху кладите щавель, петрушку, нарезанную редиску и огурчики. Декорируйте укропом, петрушкой, а сверху можно добавить натертый яичный желток. После этого дополняйте блюдо холодным квасом.

Анастасия Туркова