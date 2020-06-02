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Формы этой женщины восхитили Путина
Президент восхитился формой детского омбудсмена Анны Кузнецовой после родов
Президент Владимир Путин поздравил Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребёнка, с пополнением в семье, сообщает ИА DEITA.RU. Детский омбудсмен стала мамой в седьмой раз, 28 мая он родила пятого сына. Малыша назвали Петром.
В ходе совещания накануне глава государства восхитился тем, в какой хорошей форме находится многодетная мама меньше чем через неделю после родов.
«Как вам удаётся сохранять такую форму? 28 мая — это совсем недавно», - спросил президент во время видеоконференции. На что Анна Кузнецова ответила, что силы ей придают ее дети.
В ходе конференции президент также пообщался с многодетными семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». Такую награду получают семьи, в которых вырастили семерых и более детей. В 2020 году орден будут вручать не 1 июня, как это обычно бывает, а после стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной пандемией.
А детский омбудсмен на встрече по видеосвязи выразила недовольство действующей системой опеки, в которой недостаточно контроля за тем, как в опекающих семьях заботятся о приёмных детях. Она предложила систему реформы действующей системы, число жалоб на которую увеличилось на 23%
Кроме того, детский омбудсмен и семикратная мать недавно выступила с резонансным предложением ограничить финансирование клиникам, которые проводят аборты. Чем больше оказано услуг по прерыванию беременности – тем меньше финансирование. В том же докладе Кузнецова предложила ограничить продажу абортирующих препаратов в аптеках.