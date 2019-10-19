Форсаж в городе: Массовое ДТП удивило жителей столицы

В ночь с пятницы на субботу, девятнадцатого октября, во Владивостоке произошло тройное ДТП. Об этом сообщает DEITA.RU.

Ночное происшествие произошло на мосту улицы Русская. По словам очевидцев, виновником страшной тройной аварии стал водитель Nissan Avenir, который по неизвестной причине «вылетел» на полосу встречного движения. Двигаясь в сторону центра Владивостока по «встречке», Avenir на всей скорости столкнулся с Prado. Водитель последнего, в свою очередь, от мощного удара не справился с управлением и врезался в проезжающий мимо Nissan Sunny.

Точное количество пострадавших в ДТП на Второреченском мосту неизвестно. Разные источники называют от троих: водитель Prado, водитель и пассажир Avenir, до пятерых человек. О смертельных последствия аварии речи не идет.

«По телевизору «Форсаж» уже какой день идёт, у нас в городе можно следующую серию снимать», «Что тянет людей на встречку, почему? Вот это там скорость была - авенир как мокрую газету порвало», - комментируют произошедшее интернет-пользователи.

Екатерина Цой







