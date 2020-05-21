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«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской
Местные жители изумились поведению стража порядка в магазине -видео
Житель Большого Камня в Приморье выложил в сеть видео, на котором девушка-полицейский совершает покупки в магазине, совершенно не заботясь о положенных законом средствах защиты, сообщает ИА DEITA.RU.
На видео хорошо видно, как девушка в полицейской форме стоит посреди магазина, выбирая продукты, и отмахиваясь от человека с камерой.
- Смотрите, какая она. Без масочки! То есть, нас штрафуют по пять тысяч, а сами разгуливают, как угодно, - возмущается автор видео.
После этого страж порядка отворачивается от камеры и надевает маску – однако, лицо нарушительницы в погонах уже попало на видео.
Местные жители были крайне возмущены подобным поведением.
- Стариков – бабушек, дедушек, они штрафуют по пять тысяч, если они без маски выходят! А сами форсят, как хотят, - возмутилась общественность.
Напомним, на сегодняшний день в Приморье известно о 1495 заболевших коронавирусом. Из них 514 уже выздоровели и выписаны, 14 человек скончалось.