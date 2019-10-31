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Форум «Мой бизнес» состоится во Владивостоке
Владивосток станет местом проведения масштабного форума для предпринимателей, сообщает DEITA.RU. Форум состоится 24 ноября в кампусе ДВФУ на острове Русский.
До форума осталось меньше месяца, и подготовка идёт полным ходом. Продолжаются переговоры со спикерами федерального уровня, насыщенная деловая программа включает темы о мерах государственной поддержки предпринимательства, новых технологиях для бизнеса, техниках убеждения в переговорах и продажах, последних трендах продвижения продукта в социальных сетях, эмоциональный интеллект для руководителей бизнеса и многие другие.
Как рассказал вице-президент университета «Синергия» Юрий Мурадов, в формат мероприятия внедрены игровые подходы. В течение дня участники будут не только слушать выступления экспертов, но и выполнять различные задания, набирая баллы. Победители получат призы – новинки бизнес-литературы, возможность прохождения тренингов и семинаров.
«Форум “Мой бизнес” может стать площадкой, где люди получат заряд мотивации и что немаловажно – набор полезных знаний и инструментов для развития своего дела или для старта. Для состоявшихся бизнесменов тоже много будет свежей информации о том, как вывести свое дело на новый уровень», – сообщил вице-президент университета «Синергия» Юрий Мурадов.
Несмотря на современный интерактивный формат форума, эксперты – состоявшиеся в России предприниматели - поделятся важными знаниями и личным опытом. В качестве спикеров выступит Дмитрий Кибкало, основатель сети магазинов «Мосигра» и владелец сети футбольных школ «Метеор», Инди Гогохия, эксперт в области продвижения в популярной сети Instagram, а также многие другие.
Врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков отметил, что участие в форуме будет полезно не только тем, кто имеет опыт в бизнесе, но и тем, кто только задумался о создании своего дела. Замглавы региона также пригласил к участию студентов и школьников. Они смогут завести полезные знакомства и получить вдохновение для того, чтобы выбрать путь предпринимательства в будущем.
«Если наши школьники - 9, 10, 11 класс - смогут для себя найти пример для подражания и действительно поймут, что не обязательно быть наёмным сотрудником, а вполне реально создать что-то своё», - отметил Константин Шестаков.
Зарегистрироваться дна форум можно по ссылке https://мойбизнес.рф/events/vladivostok. Участие в форуме «Мой бизнес» бесплатное благодаря тому, что мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Требуется лишь регистрация и желание узнать больше информации о закулисье предпринимательства.
Софья Корф