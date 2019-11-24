Форум «Мой бизнес» состоялся во Владивостоке

Кампус ДВФУ на Русском острове объединил предпринимателей из многих районов Приморья, сообщает DEITA.RU. Вместо ожидаемых девятисот человек, в форуме приняли участие более тысячи бизнесменов.

Форум организован в интересной форме игрового соревнования. Каждый участник зарегистрировался в специальной программе, и на протяжении всего мероприятия игроки имели возможность накапливать баллы. По итогу мероприятия самым активным предпринимателям вручили призы от спикеров форума «Мой бизнес».

Ио директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья Набойченко рассказала о возможностях, которые открываются у слушателей форума.

«Приморский край это 87 тысяч предпринимателей, это треть предпринимательского сообщества всего Дальнего Востока. Данный форум - возможность получить новые знания от экспертов мирового уровня, приобрести новых партнёров, перенять опыт ведущих предпринимателей страны, развить свои навыки, потребности и компетенции. Именно для этого мы пригласили участников на форум «Мой бизнес»», - отметила Наталья Борисовна.

Слушатели познакомились с самыми разными направлениями бизнеса от лучших представителей предпринимательского сообщества. Цифровая логистика, экспорт товаров за рубеж, технологии продвижения бизнеса в социальных сетях, опыт основания сети эко-заводов - участники получили массу полезной информации. Кроме того, участники активно знакомились между собой и создавали сообщества в сети для дальнейшего продуктивного общения.

Стоит отметить, что в текущем году на развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае было направлено более семисот миллионов рублей.

Софья Корф