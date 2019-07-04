Развитие туристической отрасли между соседними регионами обсудили парламентарии региональных Законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии в среду, 3 июля, сообщает DEITA.RU.

Приморский край на пленарном заседании представил председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Он отметил, что туризм между странами помогает выстраивать добрососедские отношения и лучше понимать культуру граничащих стран.

«Люди, путешествуя в другие страны, глубже узнают традиции, обычаи и культуру народов. Они знакомятся, общаются, налаживают долгосрочные контакты, дружат. Ничто так не укрепляет взаимопонимание и доверие между народами, как личный опыт знакомства и прямого общения», – подчеркнул Александр Ролик.





Он отметил, что на протяжении нескольких лет региональные депутаты сотрудничают с коллегами из стран Северо-Восточной Азии, выстроив дружеские и деловые отношения. По его словам, парламентарии заинтересованы в развитии и продвижении региона, а также встраивания Приморья в международное сотрудничество, при этом расширяя взаимный туристический обмен.

Он добавил, что для парламентариев в этом вопросе основным вопросом является создание правовой основы для развития туристической сферы.

«Мы должны в рамках действующего законодательства наших государств максимально упрощать визовые и иные формальности, осложняющие туристический обмен. Опыт других стран показал, что упрощение визовых процедур способно стимулировать увеличение турпотока на 20-30%», - подчеркнул спикер краевого парламента.

Также Александр Ролик рассказал о льготах и преференциях, которые направлены на развитие туристической отрасли в Приморье, в том числе на развитие рынко гостиничного и ресторанного бизнеса.

Напомним, что форум региональных парламентариев традиционно проходит с 2009 года. В нем принимают участия представители России, КНР, Республики Корея, Монголии и Японии. Российскую сторону представляют Законодательные собрания Приморского и Хабаровского краев. В следующем году форум пройдет в провинции Хэйлунцзян КНР.

Иван Крышан