Во вторник, 25 июня, во Владивостоке свою работу начал всероссийский молодежный форум «Восток», участие в котором принимают порядка 600 молодых ребят, сообщает DEITA.RU. Торжественная церемония открытия прошла в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Как отметил вице-губернатор Приморья Антон Волошко, работа с молодежью – это приоритетное направление в крае, особое значение которому уделяет губернатор края.

«Для Приморского края принимать всероссийский форум «Восток» большая честь и ответственность, тем более он впервые проходи здесь. Участников ждет интенсивная образовательная и активная внеучебная программа, и, конечно, самое главное – общение с самой активной и талантливой молодежью страны», – сказал Антон Волошко.

По словам директора форума «Восток» Кирилла Литвицкого, впервые основной темой форума станет – развитие Дальнего Востока.

«Здесь прекрасные перспективы и есть все необходимое для развития молодежи. Мы рассчитываем на то, что участники форума в будущем будут использовать свои проекты на благо региона. С каждым участником в дни форума будет работать наставник, который поможет развить и приумножить его потенциал, реализовать идеи», – сообщил он.

Отметим, что форум «Восток» будет работать во Владивостоке на протяжении недели, с 26 июня по 3 июля. Ежедневно участники форума будут принимать участие в дискуссиях с представителями власти и крупных российских компаний. Также ребята смогут представить свои проекты, по развитию Дальнего Востока, их защита пройдет 2 июля.

Иван Крышан