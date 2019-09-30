Форум здоровья пройдет на Русском

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На острове Русский с 9 по 11 октября пройдет специализированный форум «Тихоокеанская Россия – территория здоровья», сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в пятницу, 27 сентября, на пресс-конференции прошедшей в администрации Приморья.

По словам организаторов, на форуме будет организована медицинская выставка Medhealth Expo, на которой представят современные медицинские препараты и другие средства фармацевтики и красоты. Мероприятие будет полезно не только медицинским работникам, но и всем людям, которые задумываются о своем здоровье.

Как отметил врио вице-губернатора Виктор Фисенко, сфера здравоохранения обсуждалась на V Восточном экономическом форуме и Тихоокеанском медицинском конгрессе. Обсуждение данного вопроса продолжится на предстоящем форуме.

«Можно смело сказать, что Приморский край становится дальневосточной столицей здорового образа жизни и спорта», – подчеркнул заместитель губернатора.

Председатель оргкомитета форума Вера Ермилова отметила, что на площадках мероприятия пройдут дискуссии и обсуждения, самых актуальных вопросов медицины и здравоохранения. Для участников будут организованы мастер-классы и тренинги по разным направлениям медицинской работы.

«Свои успехи и достижения представят как частные, так и государственные клиники», - заявила Вера Ермилова.

Свою работу форум начнет 9 октября ожидается, что в нем примут участия эксперты со всего Дальнего Востока. Одной из основных тем станет национальный проект «Здоровье» и выполнение поручений по нему. Вход на мероприятие свободный. Гости форума в рамках мероприятия смогут попасть на приемы к лучших врачам зарубежья и Приморья.

Иван Юрьев

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