Серьезное ДТП произошло на Золотом мосту в дальневосточной столице в ночь на 21 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, которые показали фотографии «размотанного» Toyota Mark II, авария случилась на мосту по направлению в сторону Чуркина. Водитель, предположительно, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и размотался об леера.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения капота. Информации о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что Toyota Mark II в последние дни во Владивостоке не ведет. Ранним утром в пятницу на улице Юмашева также произошла авария с участием такого автомобиля. «Марк в утиль», — пишут очевидцы.

Екатерина Брязгунова



