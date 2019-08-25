Днем в воскресенье, 25 августа, на федеральной трассе Уссурийск — Владивосток загорелся автомобиль, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Судя по кадрам, пламя полностью охватило автомобиль. Огонь так быстро распространился по транспортному средству, что за считанный секунды машина была объята пламенем от капота до багажника.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные и медики. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее DEITA.RU сообщало, что в дальневосточной столице участились случае самовозгорания автомобилей. Однако это было в самые жарки дни начала августа.

Екатерина Брязгунова