Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста случилось в центре дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места аварии опубликовал паблик dpskontrol_125rus ранним утром в субботу, 1 июня.

Как пишут очевидцы, в районе дома № 12 по улице Алеутской байкер въехал в Toyota Prius по направлению в сторону Морвокзала.





Судя по кадрам, в результате удара мотоциклиста отбросило на обочину, к нему подоспели прохожие.

Информации о состоянии мужчины на данный момент не поступало.

Ранее прошла информация о том, что 28 мая под Уссурийском случилась страшная трагедия — перевернулся туристический автобус, в котором находились 43 туриста из Китая. Два гражданина Поднебесной скончались на месте, еще восемь оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Екатерина Брязгунова