Утро среды, 4 сентября, президент Владимир Путин провел в приморском городе Большом Камне. Здесь он посетил легендарный судостроительный комплекс «Звезда», сообщает DEITA.RU со ссылкой на собственный источник.

Местные жители, конечно, рады такому крупному предприятию в городе, однако восторг заканчивается тогда, когда выходят на улицу. Город оказался совершенно не готов к прибытию высоких гостей, поэтому люди с надеждой в голосе спрашивают: увидит ли президент то, что творится за пределами завода.

Разбитые дороги, не убираемые неделями мусор, брошенные стройки… Все это и многое другое доводит людей буквально до исступления.

Здесь стоит отметить, что на неготовность города пожаловались и жители дальневосточной столицы, которые на минувшей неделе буквально пережили наводнение. Мало того, что дороги разбиты, так еще и очень смущают не отремонтированные скверы, которые, к слову, не пострадали от стихии.

Однако судя по фото, владивостокцы зря жалуются: в Большом Камне дела обстоят еще хуже.

Екатерина Брязгунова



