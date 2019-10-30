Фото: черный дым напугал столичных жителей

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спасатели, пожарные, пожар

В Сети появились фотографии, как голубое небо в районе Второй речки Владивостока заполоняет черный дым, сообщает DEITA.RU в среду, 30 октября.

Представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю пояснил, что ничего страшного не произошло. На самом деле это горят автомобильные покрышки в районе 44-го дома по улице Кирова.

Отмечается, что вызов о пожаре поступил в 12 часов 26 минут по местному времени. Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут, а еще через 10 пожар полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. «Много было покрышек», — пояснил Исаметов.

Екатерина Брязгунова

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