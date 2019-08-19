На трассе в Приморье произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает DEITA.RU. Страшные кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария случилась на трассе со стороны Де-Фриза в сторону поселка Нового. Lexus GS на всех порах влетел в большегруз.

Дорогой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Ремонт авто обойдется настолько дорого, что проще будет купить новую машину.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова







