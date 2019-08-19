19 Август 2019, 17:45
Фото: дорогое авто размоталось о большегруз на трассе
Источник изображения: DEITA.RU
На трассе в Приморье произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает DEITA.RU. Страшные кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, авария случилась на трассе со стороны Де-Фриза в сторону поселка Нового. Lexus GS на всех порах влетел в большегруз.
Дорогой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Ремонт авто обойдется настолько дорого, что проще будет купить новую машину.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Брязгунова
‡агрузка...
Загрузка...