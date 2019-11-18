Фото: дорожники и ГИБДД обманули автомобилистов

Жители Владивостока возмущены безответственностью дорожных служб, сообщает DEITA.RU.



Администрация Владивостока совместно с ГИБДД города анонсировали открытие объездной трассы Седанка-Патрокл вечером 18 ноября. Дорога простояла закрытой почти сутки. Причина перекрытия – работа снегоуборочной техники.

После того, как проезд по дороге открыли, автомобилисты попали в ледяную западню: после слов о том, что дорожники все расчистили, люди поехали на трассу, развернуться на которой невозможно просто так.

Несмотря на слова о работе техники, дорога выглядит так, как будто по ней один раз проехал трактор: толстый снежный накат, под которым слой льда.

Стоит также отметить, что решение об открытии дороги принимали ГИБДД.

Елена Миронова