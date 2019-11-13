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Deita TV

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Фото: ДТП из-за метели уже начались

снег

В столице ДФО начался обещанный снегопад, сообщает DEITA.RU.

Как и обещали синоптики, 13 ноября в Приморье начался ливень, перешедший в снегопад. Так, во Владивостоке с обеда шел дождь, который к 20.00 начал переходить в снег. Первые фото уже появились в Сети.

снег

В крае снегопад идет уже несколько часов. В Уссурийске, Спасске и Чугуевке уже настоящие сугробы. Однако не обошлось и без ДТП. Так, на заснеженной дороге столкнулись несколько машин в Спасске, а на Чугуевском перевале дорогу сковало льдом. Наледь видно невооруженным глазом – на ней не мог устоять даже человек.

Елена Миронова

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Как и обещали синоптики, 13 ноября в Приморье начался ливень, перешедший в снегопад. Так, во Владивостоке с обеда шел дождь, который к 20.00 начал переходить в снег. Первые фото уже появились в Сети. В крае снегопад идет уже несколько часов. В Уссурийске, Спасске и Чугуевке уже настоящие сугробы. Однако не обошлось и без ДТП. Так, на заснеженной дороге столкнулись несколько машин в Спасске, а на Чугуевском перевале дорогу сковало льдом. Наледь видно невооруженным глазом – на ней не мог устоять даже человек.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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