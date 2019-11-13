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Фото: ДТП из-за метели уже начались
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Владельцев банковских карт ждут серьезные неприятности
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Аномальные морозы нагрянули на российские регионы
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Россиянка пристроила к однушке три комнаты
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Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
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Автомобиль охвачен пламенем на столичной улице
13 Ноябрь 2019, 19:00
Открытый чемпионат «Навыки мудрых» проходит в Приморье
13 Ноябрь 2019, 18:37
Сбербанк раздает богатые подарки клиентам
13 Ноябрь 2019, 18:35
Фото: ДТП из-за метели уже начались
В столице ДФО начался обещанный снегопад, сообщает DEITA.RU.
Как и обещали синоптики, 13 ноября в Приморье начался ливень, перешедший в снегопад. Так, во Владивостоке с обеда шел дождь, который к 20.00 начал переходить в снег. Первые фото уже появились в Сети.
В крае снегопад идет уже несколько часов. В Уссурийске, Спасске и Чугуевке уже настоящие сугробы. Однако не обошлось и без ДТП. Так, на заснеженной дороге столкнулись несколько машин в Спасске, а на Чугуевском перевале дорогу сковало льдом. Наледь видно невооруженным глазом – на ней не мог устоять даже человек.
Елена Миронова
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Как и обещали синоптики, 13 ноября в Приморье начался ливень, перешедший в снегопад. Так, во Владивостоке с обеда шел дождь, который к 20.00 начал переходить в снег. Первые фото уже появились в Сети. В крае снегопад идет уже несколько часов. В Уссурийске, Спасске и Чугуевке уже настоящие сугробы. Однако не обошлось и без ДТП. Так, на заснеженной дороге столкнулись несколько машин в Спасске, а на Чугуевском перевале дорогу сковало льдом. Наледь видно невооруженным глазом – на ней не мог устоять даже человек.