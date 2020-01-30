Фото: ДВФУ расселяет студентов из-за китайского вируса

Временно на территории кампуса меняются правила проживания, сообщает DEITA.RU.



Дальневосточный федеральный университет, судя по всему, готовится встречать студентов из КНР, которые должны в ближайшее время вернуться во Владивосток из Китая. В соцсетях появилась информация о том, что два корпуса общежитий на острове Русском расселяют.

Судя по информации, опубликованной в группе «Подслушано ДВФУ» в ВК, студенты, которые проживали в зданиях 1.8 и 1.10, будут временно переселены в гостиничный корпус. А здания общежитий станут временным пристанищем всех студентов ДВФУ, которые возвращаются из КНР.

В аккаунте dpscontrol125rus опубликованы снимки экстренного переезда студентов. Судя по комментариям, в корпусах планируют устроить карантин для студентов из Китая.

Елена Миронова

Фото dpscontrol125rus