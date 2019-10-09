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Фото: экскаватор перевернулся во время ремонтных работ
Во Владивостоке во время проведения ремонтных работ перевернулся экскаватор, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в среду, 9 октября.
По имеющейся информации, происшествия случилось на Змеинке около магазина.
На выручку спецтехнике пришел экскаватор, который размерами значительно превышает перевернувшуюся технику и волею судеб оказавшуюся в канаве.
Сведений о пострадавших не поступало.
Стоит отметить, что на стройках и во время ремонтных работ постоянно происходят неприятные ситуации, некоторые из них граничат с курьезными.
Екатерина Брязгунова
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