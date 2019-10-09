telegr wh call

Новости

Российским депутатам запретили ездить в США

Стало известно, когда заблокируют Telegram

9 Октябрь 2019, 18:00

Новый закон о блокировки мессенджеров прояснили в Госдуме

9 Октябрь 2019, 17:52

Важность смеха и медицинское воспитание школьников обсудили на Дальневосточном форуме

9 Октябрь 2019, 17:33

Российскую писательницу сравнили с автором «Игры престолов»

9 Октябрь 2019, 17:30

Глобальную катастрофу предрекли России

9 Октябрь 2019, 17:16

Почти 69: вот в какой позе ГИБДД проверят водителей

9 Октябрь 2019, 17:00

Сбербанк обрадовал некоторых клиентов

9 Октябрь 2019, 16:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Фото: экскаватор перевернулся во время ремонтных работ

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Во Владивостоке во время проведения ремонтных работ перевернулся экскаватор, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в среду, 9 октября.

По имеющейся информации, происшествия случилось на Змеинке около магазина.

На выручку спецтехнике пришел экскаватор, который размерами значительно превышает перевернувшуюся технику и волею судеб оказавшуюся в канаве.

Сведений о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что на стройках и во время ремонтных работ постоянно происходят неприятные ситуации, некоторые из них граничат с курьезными.

Екатерина Брязгунова

фото

фото

Читайте также:

Экскаватор устроил "бойню" во Владивостоке (видео)

Самые известные «разводы» ДПС

В Приморье обнаружены останки экипажа разбившегося самолета

Популярное

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...