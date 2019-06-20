Шлагбаум упал на дорогую иномарку с «блатными» номерами в центре дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. Фото соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control в четверг, 20 июня.

Неприятный инцидент случился возле пятого дома на улице Набережная. Причины происшествия выясняются.

«В последнее время прямо все сыпется», «Ехал, о плохом не думал», — пишут в соцсетях.

Ранее прошла информация о том, что на улице Кирова обрушилась подпорная стена. В результате происшествия пострадал автомобиль. По заявлением администрации города Владивостока, подпорная стена — это возведенная самовольно подпорка для гаражей.

Екатерина Брязгунова



