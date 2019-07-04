Госслужащая потеряла работу из-за общественного обсуждения, сообщает DEITA.RU.



Жительница Тюмени Анна Ануфриева лишилась работы на госслужбе из-за откровенной фотосессии. Девушка принимает участие в конкурсе Playboy «Девушка года — 2019». Для этого она выложила в Сеть несколько откровенных фотографий.

Несмотря на то, что девушка лидировала в конкурсе, ее начали стыдить за столь откровенные изображения для госслужащей. Девушка приняла решение уволиться с поста в администрации Тюмени. Точно неизвестно, в каком управлении она работала. По данным «Ура.ру», Ануфриева отвечала за госзакупки. Сейчас девушка работает мастером по депиляции и ждет финала конкурса в мужском журнале.









Елена Миронова