Фото: горожане недовольны ремонтом моста в Приморье

В приморском городе Уссурийске починили мост через реку Раковку по улице Пушкина, сообщает DEITA.RU. Кадры того, каким образом это было сделано, опубликовал паблик mark2_che.

Судя по кадрам, разрушающиеся перила и отстающие от так называемых опор-держателей решили укрепить металлическими хомутами, которые прикрутили на шурупы.

Такой метод ремонт возмутил местных жителей, о чем они тут же написали в социальных сетях. «Мощный прорыв и нанотехнологии в реалии. А что реально скотчем не перемотали?!», «Какая жуть», «Вот, не дай бог, кто-нибудь не улетит, тогда быстро новый мост будет!», — пишут в соцсетях.

Стоит отметить, что в Приморье продолжается мостопад. Накануне груженый самосвал обрушил мост через реку Лазоревку на краевой автодороге Дальнереченск – Ракитное.

Екатерина Брязгунова



