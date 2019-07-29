Авария с учебным автомобилем произошла в дальневосточной столице в понедельник, 29 июля, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия, которое случилось возле дома номер 11 по улице Калинина, опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, эвакуатор не успевал остановиться перед пассажирским автобусом. Чтобы предотвратить столкновение, водитель выкрутил руль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с учебной машиной Hyundai Solaris.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Екатерина Брязгунова











