Серьезное ДТП произошло на Уссурийской объездной трассе в пятницу, 14 июня, сообщает DEITA.RU. Снимок с места аварии опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

Судя по кадру, водитель не справился с управлением транспортного средства и улетел в леера на скользкой из-за дождя дороге. Машина получила серьезные повреждения капота.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова



