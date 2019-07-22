22 Июль 2019, 10:00
Фото: иномарку размотало о дерево в столице
Источник изображения: DEITA.RU
Ночное ДТП произошло на улице Снеговой в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По имеющейся информации, водитель Mitsubishi Colt якобы находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением транспортного средства, на высокой скорости влетел в дерево.
Отмечается, что в салоне автомобиля находились якобы пьяные пассажиры. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Екатерина Брязгунова
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