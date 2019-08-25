Корейская шхуна замечена в районе Тихой во Владивостоке в воскресенье, 25 августа, сообщает DEITA.RU. Фотографию опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

«Таких на рейде 3 штуки плавают», — уточнили местные жители. При этом очевидцы добавили, что шхуна, запечатленная на фотографии, стоит на рейде целый день, и к полудню корейцев на ней не было. «К ней приплыл сначала один катер, что-то там лазили, лазили по ней. Ушли. Затем приплыло ещё два катера, опять там что шарахаются по ней. Мародёрствуют, наверное», — пишут свидетели.

Стоит отметить, что некоторые, оценив ситуацию, решили пошутить. «Может это украинская шхуна. Они обещали флаг свой повесить во Владивостоке», — смеются жители дальневосточной столицы.

Другие же оптимизма и черного юмора не оценили и задались вопросом, а где собственно пограничники.

Екатерина Брязгунова



