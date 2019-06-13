Днем в четверг, 13 июня, произошло ДТП на скользкой из-за дождя дороги в районе бухты Щитовой, сообщает DEITA.RU. Фото с места аварии опубликовал dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, участниками аварии стали два автомобиля, в том числе внедорожник. В результате лобового столкновения машины получили серьезные механические повреждения. Оба капота разбиты, джип улетел в кювет. На место аварии прибыли медики и сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее прошла информация о том, что виновников пьяных аварий, в которых погибли двое и более людей, будут сажать на 15 лет.

Екатерина Брязгунова



