Фото: люди вышли на улицу из-за строительства ТЭЦ

В Приморье митингуют против вырубки зеленых зон и осушения озера в центре Артема, сообщает DEITA.RU. Согласованный пикет проходит у здания городской администрации в Артеме.

По словам митингующих, чиновники очень символично согласовали день пикета. Ведь именно сегодня, в пятницу, вырубается очередная зелёная зона около ВГУЭСа в детском парке...

Люди задают только один вопрос и адресуют его не кому-нибудь, а губернатору Приморья Олегу Кожемяко: «Когда закончится этот беспредел?!».

Отмечается, что в акции приняли участие «Комитет по защите прав граждан и противодействию коррупции», общественное движение «ОД Эко десант г. Артёма» и общественная организация «Ветераны и пенсионеры приморья». Кроме того, на пикет вышли и просто неравнодушные граждане из Суражевки и из поселка 8-я шахта.

Люди отметили, что все беспокоят проблемы экологии, в том числе вырубка зелёных насаждений, осушение водоёмов, строительство ТЭЦ в Суражевке и многие другие.

Екатерина Брязгунова















