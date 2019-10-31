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Фото: Мазут течет в Японское море ручьем

Патрокл.инфо

Сайт Патрокл.инфо разместил на своей странице фото с оранжевым озерком, которое тонким ручьем стекает в море между бухтами Промежуточная и Тихая, сообщает DEITA.RU.  

По информации сайта, это озерцо уже настолько «вписалось» в локацию, что его можно увидеть даже со спутника на карте wikimapia.org.

Напомним, что ранее в районе Патрокла в реликтовое озеро начали вливаться канализационные воды. Загрязнение произошло, в основном, из-за проблем с канализационными насосными станциями микрорайона. В то время краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды сделал пробы воды из оскверненного озера, вложив в процедуру 400 тысяч рублей. Еще раньше озерную воду исследовали сотрудники ДВО РАН и Росприроднадзор.

К слову, самым печально известным водоемом города можно считать речку Объяснения, которая протекает возле Спортивной. Эксперты уже отмечали, что не только канализация, но и сточные воды, и ливни, и донные скопления так же загрязняют воду многострадальной реки.

«Вроде бы чистили ее, и много раз. Но до сих пор порой просто воняет около нее, через мост до рынка пройти тяжело – этот пар зловонный», - сетует один из горожан.

Александра Маслова

Патрокл.инфо
Патрокл.инфо
Патрокл.инфо

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