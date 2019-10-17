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Фото: МЧС уточнила площадь серьезного пожара на свиноферме
В Приморье в ночь на четверг, 17 октября, горела свиноферма, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в региональном ГУ МЧС России, в селе Новоникольск Уссурийского городского округа пожар ликвидирован через три часа с момента его начала.
Спасатели уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 3 часа 26 минут. По словам звонившего, горела крыша свинофермы на улице Колхозной.
Прибывшие на место ЧП пожарные приступили к тушению. В 5 часов 27 минут открытый огонь удалось локализовать, а в 6 часов 42 минуты — ликвидировать.
Спасатели отметили, что площадь пожара — тысяча квадратных метров. Во время происшествия чудом удалось обойтись без жертв и пострадавших. Все животные спасены и продолжают существование в другом помещении.
Екатерина Брязгунова