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Фото: мощное ДТП раскидало авто по трассе

авария, ДТП, происшествие 2

Серьезное ДТП случилось в Приморье в воскресенье, 27 октября, сообщает DEITA.RU. Кадры с места аварии появились в паблике dpskontrol125rus.

По словам автора кадров, перед мостом в Новолитовске на трассе Владивосток — Находка произошло страшное ДТП с участием как минимум двух автомобилей. Лобовой удар опрокинул на бок транспортное средство, по всем признакам напоминающее после серьезных повреждений минивэн или микроавтобус. У него выбиты все стекла и серьезно искорёжен кузов. Второго участника аварии от мощного удара отбросило на противоположную обочину.

Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Сведений о пострадавших жертвах не поступало.

Екатерина Брязгунова

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