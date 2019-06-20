В Хабаровском крае спасатели ликвидируют пожар на лесопилке в четверг, 20 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Пожарным поступили сведения о том, что в Вяземском районе горит лесопилка. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит отдельно стоящее здания. Специалисты приступили к тушению пожара, перед этим удостоверившись, что в строении нет людей.

В 14 часов 35 минут по местному времени брандмейстеры потушили открытое горение. На данный момент проводится дотушивание конструкций.

В общей сложности сгорело две тысячи квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

Ранее прошла информация о том, что в среду, 19 июня, во Владивостоке на улице Крыгина полностью сгорела крыша пятиэтажного жилого дома. По словам очевидцев, пламя было видно даже на Русском острове.

Екатерина Брязгунова







