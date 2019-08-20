В ночь на вторник, 20 августа, в городе Линчепинг (Швеция) прогремел мощный взрыв, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовала Ramona Fransson на своей странице в Twitter.

По имеющейся информации, из-за взрыва было фактически уничтожено здание полицейского участка. В соседних зданиях были выбиты окна. Несмотря на значительные разрушения, никто не пострадал.

Как пишет издание Аftonbladet, в понедельник стражи порядка должны были вернуть хозяину мотоцикл, однако тот заметил, что к транспортному средству что-то привязано. На место вызвали взрывотехников, которые эвакуировали местных жителей перед тем, как провести обезвреживание.

Обезвредить, правда, не удалось. Прогремел мощный взрыв.

Екатерина Брязгунова



