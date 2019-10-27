Мужчина накинулся с ножом на посетителей кафе

Три человека попали в больницу с ножевыми ранениями после посиделок в известном кафе в приморском городе, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет местный паблик nhk_off в воскресенье, 27 октября.

Как сообщают очевидцы, ночь в печально известном среди многих жителей Находки кафе закончилась поножовщиной. Свидетели рассказывают, что якобы неизвестный мужчина порезал троих посетителей кафе. Их с многочисленными ножевыми ранениями увезла скорая.

Злоумышленник скрылся.

Ранее прошла информация о том, что в Бурятии в субботу, 26 октября, утром произошел пожар, в результате которого пострадали 12 человек, трое находятся в очень тяжелом состоянии.

Екатерина Брязгунова