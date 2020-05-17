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Фото нацистов в «Бессмертном полку»: найдены подозреваемые в провокации

следственный комитет РФ

Сейчас работает следствие, ведутся обыски

Следствие возбудило несколько уголовных дел по делу о провокациях с фотографиями нацистов во время шествия «Бессмертного полка», сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», об этом рассказала прессе представитель СК РФ Светлана Петренко.

Среди подозреваемых названы жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Сейчас они проходят следственные допросы, у каждого из подозреваемых дома прошли обыски. Кстати, обыски и показали, что все подозреваемые сидели в одних сообществах в соцсетях.

Отмечается, что одного из подозреваемых ранее привлекали к ответственности – за преступления экстремистского характера и кражу.

Напомним, что ранее ИА DEITA.RU писала о том, как неизвестный разместил на сайте Бессмертного Полка фото Гиммлера с подписью «Полковник В.М. Алексеев». 

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