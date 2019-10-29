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Фото: "нанотехнологии" от ЖКХ потрясли горожан
В Фокино наступил век инновационных технологий – а именно, в области коммунального ремонта, сообщает DEITA.RU.
Подписчики одного из приморских пабликов отправили фото уникальной конструкции: тряпичные конструкции заткнули дыры в водопроводной трубе на улице. Для пущей надежности в лакуны вбили деревянные сваи и укрепили их веревками
«Что делается, пар идет из трубы! Надо срочно отправлять заявление в коммунальную службу, чтобы они срочно переделывали эту работу!», - говорит женщина на прикрепленном видео.
Видимо, фотография чудо-затычек как раз призвана продемонстрировать, что ремонт труб все же произошел. Ведь пар волшебным образом больше не идет, а значит, задача выполнена.
Отметим, что не только приморские мастера славятся изобретательностью. Так, в Казахстане умельцы выложили напольную мозаику в торговом центре фрагментами надгробий. Принадлежность этих кусков не подлежит сомнению – очевидцы выкладывали в сети лица, выточенные в характерном «мемориальном» стиле, обрывки фамилий, имен и дат смерти. «Ужас... если бы я шла по такому полу и увидела часть лица, меня бы парализовало, наверное» - отмечали комментаторы.
Александра Маслова